Лукашенко отказался от "Буревестника" и "Посейдона"

Беларуси нет необходимости размещать у себя такое российское оружие, как крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, республике необходимо иметь свое вооружение.

Лукашенко пояснил: когда речь идет об обороноспособности страны, полагаться только на такие виды вооружения, как "Орешник" и тактическое ядерное оружие, нельзя. По словам президента, речь идет о таких видах вооружения, как автоматы, пулеметы и пистолеты, а также о военной технике.

У Беларуси хорошие отношения с братской Россией, на белорусской территории размещаются ракеты "Орешник" и ядерное вооружение. Но "Буревестник", по словам Лукашенко, летает сутки, можно запустить из Владивостока - он любую точку поразит. "Посейдон" же в Беларуси придется запускать в озере Нарочь. Кроме того, добавил белорусский лидер, Минск не собирается захватывать Литву, Латвию, Польшу, а строит свою оборону, передает БелТА.