Принцу Уильяму пришлось объяснять детям, что больная раком Кейт Миддлтон умирает

Кейт Миддлтон уже два года борется с раком. В сентябре прошлого года она закончила курс химиотерапии и сообщила, что болезнь ушла в ремиссию. Сейчас принцесса почти полностью вернулась к исполнению королевских обязанностей: она все чаще появляется на публике, много работает в офисе во дворце, но пока все еще не может сопровождать мужа в зарубежных поездках.

Уильям же трудится за троих. Помимо Кейт здоровье пошатнулось и у Карла III, монарх также борется с онкологическим заболеванием. Когда во время визита в Бразилию принц пришел на местное телевидение, вопросов о состоянии жены и отца избежать не удалось. Уильям заверил, что им уже гораздо лучше и признался, что одним из самых сложных моментов было объяснить детям — принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, что у их мамы смертельная болезнь, которая может отнять жизнь.

Принц Уэльский рассказал, что они с Кейт сразу решили, что не будут скрывать от наследников столь серьезную информацию. "Каждая семья проходит через трудные времена и сталкивается с трудностями вместе. То, как вы справляетесь с этими моментами, имеет большое значение. Мы решили рассказать нашим детям все, как хорошее, так и плохое. Мы объясняем им, почему происходят определенные вещи и почему они могут расстраиваться. У них возникло много вопросов, я думаю, что все родители проходят через это. Нет свода правил для того, чтобы быть родителем, и мы решили говорить детям обо всем, даже о самых ужасных прогнозах", — поделился Уильям.