Кремль отреагировал на скандал из-за слов японского министра о Курилах

Российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнениям и обсуждению. С заявлением такого характера выступил в понедельник, 10 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов шумиху в Японии после высказывания тамошнего министра о Курилах.

Скандал в Японии разразился после того, как министр по делам Окинавы и Cеверных территорий, как японцы называют южную часть Курильских островов, назвал Курилы частью другого государства. Хотя официальный Токио не отказывается от притязаний на эти острова, Хитоси Кикавады при посещении мыса Носаппу с видом на Курилы заявил, что "это самое близкое место к иностранному государству".

В японском кабмине сделали проштрафившемуся министру выговор и заставили извиниться за формулировку.

Как отметил Дмитрий Песков, этот скандал — внутреннее дело Японии. Что касается территориальной принадлежности Курил, "она ни у кого не должна вызывать сомнений", сообщает ТАСС.

Ранее новый премьер-министр Страны восходящего солнца Санаэ Такаити заявила, что Япония по-прежнему нацелена на заключение мирного договора с Россией — этот документ так и не подписан со времен окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения остается принадлежность Курил. Токио обуславливает подписание мирного договора передачей островов под японскую юрисдикцию. Россия отказывается даже обсуждать такую возможность.