Варшава обвинила Трампа в нестабильности НАТО

Период нестабильности в НАТО возник из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza.

По словам Туска, в альянсе находятся в турбулентности и не уверены, какими будут следующие шаги администрации Дональда Трампа. Непредсказуемость стала особенностью эпохи, но НАТО выстоит, заверил польский премьер.

Туск убежден, что Польша нуждается в НАТО как в альянсе, доказавшем свою эффективность за годы существования. Американский лидер ранее объявил о выводе части военнослужащих США из Румынии – при этом отметив, что общее число контингента не меняется.