Лукашенко раскрыл интересную деталь об "Орешнике" в Беларуси

Ракетный комплекс "Орешник" является мобильным, поэтому в Беларуси он не будет находиться на одном месте. Об этом рассказал в понедельник, 10 ноября, глава государства Александр Лукашенко.

Комментируя размещение "Орешника" в Беларуси, политик рассказал, что этот комплекс "будет барражировать по определенным точкам", чтобы в случае необходимости наносить удары из конкретных мест.

При этом президент республики отказался раскрывать какие-либо дополнительные подробности, сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что новейший ракетный комплекс российского производства "Орешник" — это страшное оружие. Когда эти комплексы встанут на боевое дежурство на территории Беларуси, решение об их использовании будет приниматься совместно с российским лидером Владимиром Путиным: "Примем решение и бахнем".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном варианте может быть, гипотетически, нанесен по одной из американских военных баз на территории той или иной страны-члена НАТО в Европе. Произойдет это, как полагает эксперт, если американцы передадут киевскому режиму "Томагавки" для ударов вглубь России.