Мать пропавшей Цомартовой в отчаянии: из Баку пришли печальные новости об Анне

Анна Цомартова пропала два года назад после соревнований в Каспийске. Студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и исчезла.

Камеры видеонаблюдения сняли, как Анна шла по кромке воды, иногда заходила в море не снимая обувь. Что было на душе у девушки в этот момент, остается только гадать, но очевидно, что она о чем-то переживала. А после студентка исчезла, ее след оборвался за выступающими в море камнями.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова ведет Телеграм-канал, где рассказывает о том, как продвигаются поиски. Люди со всего мира пишут ей: кто-то просто поддерживает, кто-то помогает искать студентку. Недавно на связь с семьей вышел мужчина, который сообщил, что в Баку к нему подошла очень похожая на Анну девушка. Она рассказала, что работает в Азербайджане и ждет помощи, чтобы вернуться домой, в Россию.

Мужчина бы уверен, что это пропавшая спортсменка. Он, по просьбе Дианы Цомартовой, сообщил полицейским, что видел очень похожую на Анну девушку. В Баку провели проверку. Силовики просмотрели камеры видеонаблюдения, установили личность похожей на Анну девушки. Увы, она оказалась другим человеком. Сходство действительно есть, но это не Анна.

"Мне сообщили коротко: "Девушку нашли. Она живет в городе Хырдалан и работает в Баку. Это не Аня. Ее волосы намного темнее и рост не тот"", — делилась печальными новостями Диана.