Село Гнатовка - восточный пригород Красноармейска. Наши штурмовики проводят зачистку. Обходят дом за домом. Обнаружив противника, сначала предлагают сдаться. Но по ним открывают огонь. Завязался короткий бой. В дом полетели гранаты. Если же укрепления врага более серьезные, в дело вступают операторы дронов, которые за несколько ударов, как принято говорить, разбирают строение. Заодно выслеживают и уничтожают тех, кто пытается выбраться из окружения.

"В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой народной республики", - сообщили позже в Минобороны.

Как заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, ситуация на этом направлении якобы под контролем ВСУ. А логистические пути ведущие в Покровск - это украинское название Красноармейска - были переориентированы и даже восстановлены. Слова, оторванные от реальности. Об этом говорят и украинские военнопленные, которых кидали на прорыв окруженных Красноармейска и соседнего Димитрова. Мобилизованные насильно и брошенные в бой как пушечное мясо, они предпочли сдаться при первой же возможности.

Российские штурмовики вывели из Красноармейска семью. Покинуть город ранее и уехать в украинский тыл люди не захотели из-за отношения к ним со стороны ВСУ. У Евгении - больные ноги. Ее эвакуация в тыл заняла четыре часа. В это время вокруг шли бои. Глава семейства рассказал, что впервые увидел русских солдат недели две назад. Тогда, конечно, покинуть город еще не было возможности. Тем не менее штурмовики как смогли помогли семье, забросив по воздуху необходимые медикаменты.

Методичное уничтожение противника продолжается и в окруженном Купянске. Дом за домом, район за районом проходят наши штурмовые отряды.

После освобождения Успеновки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей наши силы закрепляют успех. В результате стремительно развивающегося наступления на этом участке еще освобождены населенные пункты Новое и Сладкое. Впереди - всего три села, а за ними - уже крупный укрепрайон и логистический центр ВСУ на запорожском направлении - город Гуляйполе.