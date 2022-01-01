Комиссия Госдумы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера рекомендовала Государственной думе лишить неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Соответствующее решение профильной комиссии было оглашено в понедельник, 10 октября.

Рассмотрение этого вопроса нижней палатой российского парламента может состояться уже 11 ноября по представлению генерального прокурора России Александра Гуцана.

Как уточнил руководитель комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, в представлении Генпрокуратуры идет речь о взяточничестве. Источник РБК в Госдуме сообщил, что в представлении значится часть 4 статьи 290 Уголовного кодекса России — она подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы взятки.

В 2024 году сенатора Дмитрия Савельева задержали прямо при выходе с заседания в Совете Федерации — парламентария лишили неприкосновенности по просьбе генпрокурора России. Савельеву вменили организацию убийств в период его работы в ОАО "Транснефть".

В 2022 году Московский городской суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Теща экс-парламентария по тому же делу получила условный срок.