Суд велел выпустить Саркози из тюрьмы

Апелляционный суд Франции в понедельник, 10 ноября, велел освободить бывшего главу государства Николя Саркози из тюрьмы, куда его поместили по приговору в рамках уголовного дела "о ливийском финансировании" его избирательной кампании.

Благодаря этому срок, проведенный Саркози за решеткой, не достигнет и месяца — в тюрьму политика поместили 21 октября.

Суд счел целесообразной замену тюремного заключения на судебный контроль. Он подразумевает запрет определенных действий, включая выезд за пределы Франции. Также суд запретил Саркози общаться с министром юстиции Жеральдом Дарманеном, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что бывшему президенту Франции за решеткой приходится несладко. Другие заключенные издеваются над Саркози, в том числе за его рост (168 сантиметров). В адрес политика звучат оскорбительные выкрики и грязные шутки. При этом Саркози не может спать, поскольку его камера выходит окнами в шумный двор.

До приведения приговора в исполнение источники сообщали, что Саркози предстоит отсидеть назначенный ему срок в блоке для "уязвимых лиц". Он известен во французских СМИ как "блок VIP", в который помещают известных людей для обеспечения их безопасности.