Надежду Кадышеву на сцене заменит сын: "Она устала"

Надежда Кадышева ездит по стране с гастролями и собирает полные залы. После того, как в соцсетях завирусились видео с ее хитами о "Плывет веночек" и "Течет ручей", молодежь сходит с ума от песен артистки. Добавляет популярности "Золотому кольцу" и привлекательный балалаечник.

Огорчает поклонников коллектива лишь один факт — все больше времени на сцене отводится сыну Кадышевой Григорию. Мужчина даже взял фамилию мамы, чтобы повысить свою узнаваемость. Продюсер Сергей Дворцов считает, что, возможно, Григорий полностью заменит Надежду Никитичну. Музыкальный деятель назвал причину, по которой артистка вынуждена реже появляться на сцене.

"Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит. Она будет подходить выборочно к заказчикам, рассчитывать свои силы", — заявил продюсер в беседе с "Абзацем".

О том, что Кадышева плохо себя чувствует и выступает буквально на таблетках, говорилось и ранее. С новой силой слухи о проблемах со здоровьем у артистки появились после того, как Надежда Никитична отказалась работать в новогоднюю ночь. Вместе корпоративов она останется дома с семьей.

Хотя по другой информации, Кадышева не выйдет на сцену в праздник из-за сына. Якобы заказчик предлагал артистке 25 миллионов рублей за выступление в ночь с 31 декабря на 1 января. Но был один нюанс — на концерт позвали только Надежду Никитичну и "Золотое кольцо", без Григория. Поговаривают, что мужчину это разозлило, и он отклонил заказ.