Столкнувшую ребенка на пути метро пенсионерку арестовали

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения 64-летней женщине, которая столкнула на пути метрополитена девочку-подростка. Об этом рассказали в понедельник, 10 ноября, в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняет пресс-служба в Telegram-канале, Галина Малухина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Речь идет о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство следователя о помещении Малухиной под стражу — женщина арестована на 1 месяц 29 суток.

Объясняя свой поступок в отношении подростка, Малухина заявила, что стоявшая рядом с ней на платформе девочка "громко смеялась и смотрела на меня". Пенсионерка, по ее словам, "восприняла это как личное оскорбление и захотела нанести ей физическую боль".

Тем временем "Подъем" выяснил, что Малухина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов и привлекалась к ответственности. В феврале женщину задержали в центре Краснодара с плакатом, текст на котором был квалифицирован как дискредитация органов власти России.

Судя по базе судебных решений, постановлением Первомайского районного суда Краснодара, Малухина была оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях на 30 тысяч рублей.