Восемь человек задержали в Башкирии при попытке диверсии

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Башкирия сообщило в понедельник, 10 ноября, о задержании восьми подозреваемых в покушении на диверсию.

Как уточняет ведомство, злоумышленники — жители города Салават и Ишимбайского района Башкирии — собирались поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

Действовали задержанные по заданию некоего заказчика — он через мессенджер давал указания по организации диверсии, пообещав за выполнение преступного плана деньги.

Однако сотрудники ФСБ сорвали диверсию и задержали злоумышленников, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который собирал для Украины данные о местах жительства и автомобилях российских военных. Мужчина по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами. Теперь в отношении него расследуют дело о государственной измене.

Тем временем в Госдуме ответили на заявление главы польского кабмина Дональда Туска о том, что Украина якобы имеет право на совершение диверсий в отношении российских объектов. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что автор подобных высказываний — "просто дурак, который вредит Польше и Европе".