Дочь Михаила Задорнова выступила с эмоциональным заявлением: "Будь проклят!"

Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Артиста сгубил рак головного мозга. Юморист несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Похоронили Задорнова в Юрмале на кладбище Яундубулты, рядом с отцом.

Спустя восемь лет после трагедии единственная дочь Елена сделала эмоциональное заявление, обратившись к покойному отцу в стихах. Так она почтила память сатирика. На своей странице в соцсети Елена вспомнила отца добрым словом, назвав его "мужчиной века". Пост она сопроводила архивной фотографией — на снимке Задорнов держит на руках еще совсем крошечную дочь.

"Пусть будет проклят этот день, когда тебя, увы, не стало. И не бросая чью-то тень, скорбить я вовсе не устала… P. S. Люблю тебя, Мужчина Века! Как Папу и как Человека!" — написала Елена.

Поклонники Михаила Николаевича выразили его семье соболезнования, оставив сотни комментариев под постом. Многие отметили, что слова Елены трогают до глубины души.