Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы

Министерство высшего образования и науки России представило проект изменений в порядок приема в вузы на 2026/27 учебный год.

Как пишет "Коммерсантъ", одно из ключевых новшеств — отмена подачи документов через сайты университетов. Если проект будет согласован, с 2026 года подавать документы в вузы можно будет только через соответствующий сервис на портале "Госуслуги" или лично в приемной комиссии.

Изменить предлагается и целевой набор — Минобрнауки хочет устанавливать квоты с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и программ обучения. Незаполненные целевые места, по задумке ведомства, можно будет вносить в квоту участников спецоперации, а если они не будут заняты и там — в общий конкурс.

Проект изменений предусматривает также норму, согласно которой выпускники колледжей смогут поступать по внутренним экзаменам только по направлению полученного среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях на 2026/2027 учебный год сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысячи. При распределении бюджетных мест учитывался прогноз потребности экономики в кадрах, сформированный Министерством труда.

Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что власти обсуждают "какие-то решения, чтоб ребята, которые поступают, могли бы осваивать и сдавать, в том числе, и смежные специальности, которые были бы интересны, например, химию при поступлении на факультет электроники и т.д.".