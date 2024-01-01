МОК опроверг запрет трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Публикации о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил запретить трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх, не соответствуют действительности.

Британские средства массовой информации, распространившие эти сообщения, утверждали, что МОК рассчитывает к началу 2026 года получить результаты научных исследований о физическом превосходстве мужчин над женщинами. На основании этих изысканий, согласно публикациям СМИ, комитет намеревался огласить официальный запрет для трансгендеров* состязаться с женщинами.

Источники связывали это намерение МОК со сменой руководителя: новый президент комитета Кирсти Ковентри обещала защитить права и интересы женщин-спортсменок.

Однако в пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили ТАСС, что никаких окончательных решений по указанному вопросу еще не принято.

Ранее сообщалось, что боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия на турнирах под эгидой World Boxing. В организации решились на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность всех участников турниров, а также создать равные условия для мужчин и женщин.

Это решение было принято после победы в соревнованиях по боксу на ОИ-2024 Иман Хелиф из Алжира. Обладатель XY-хромосомы и повышенного уровня тестостерона, что явно характеризует его как мужчину, выходил на ринг против женщин.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России