ПВО сбила 37 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 11 нояября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. Дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотников в течение ночи на 11 ноября, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Республики Крым сбито 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Восемь украинских дронов уничтожено над Саратовской областью, семь – над Орловской. По три беспилотника ликвидировано над Липецкой и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря, по одному дрону ВСУ сбито над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью предупредил жителей региона в Telegram об угрозе атаки БПЛА. Позже глава региона сообщил, что в результате налета беспилотников получили повреждения несколько объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все экстренные службы.