Российские вооруженные силы нанесли новые удары по украинским военным тылам. Приходят сообщения о прилетах по энергообъектам, обеспечивающим ВСУ, и порту в Одессе. Это ответ на террористические атаки боевиков по гражданской инфраструктуре нашей страны. Тем временем российские войска продолжают масштабную операцию в зоне СВО. В Красноармейске за сутки передовые отряды зачистили около 250 зданий.

Подробности освобождения поселка Рыбное Запорожской области рассказали штурмовики 37-ой гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток". Наши передовые группы скрытно форсировали реку Янчур. Эффект внезапности сработал. Противник, который, казалось, всё предусмотрел и подготовился к серьезной обороне, был вынужден, понеся потери, отступить. А наши мотострелки взяли под контроль укрепрайон площадью более двух квадратных километров и подняли на Рыбным российский триколор.