Вывел автомобиль из-под удара дронов: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший сержант Олег Лисицин в составе ремонтно-эвакуационной группы вёз на передовую запчасти для поврежденной техники - и попал под массированную атаку вражеских FPV-дронов. Умело маневрируя, он смог вывести автомобиль из-под удара беспилотников и своевременно привез груз.

Гвардии старший сержант Сергей Волков и его расчет РСЗО "Град" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил миномёт и до десяти боевиков. А потом оказал первую помощь раненому наводчику и быстро доставил его в полевой госпиталь. Благодаря грамотным действиям Волкова наши военные смогли закрепиться на новых позициях.