Юрий Лоза резко осадил задравшего нос Соседова: "Слишком занят собой любимым"

Сергей Соседов нещадно критикует российских знаменитостей. На едкие замечания журналиста уже пожаловались певица Слава, Анна Семенович и Люся Чеботина и Анна Asti. А недавно в антирейтинг Соседова попал и певец Юрий Лоза.

Музыкальный критик заявил, что артист после хита "Плот" не смог создать ни одной успешной композиции. Более того, Соседов уверен, что Лоза неправильно использовал свой потенциал и теперь, даже если артист захочет вернуться на сцену, он не сможет.

Певец был удивлен высказываниям критика в свой адрес. Дело в том, что Юрий Эдуардович и в 71 год продолжает выступать, а недавно выпустил новый альбом. Лоза усомнился, что Соседов является профессионалом в своем деле.

Певец сравнил Сергея с признанными авторитетами в критике — Виссарионом Белинским и Александром Бенуа, и подчеркнул, что те "были в материале" и сами преуспели в искусстве. Чего о Соседове сказать нельзя.

"Он мало того, что сам ничего не умеет, еще и слишком занят собой любимым, чтобы хоть изредка заходить в интернет и узнавать о предмете своей критики", — заявил Лоза.

По словам артиста, музыкальный критик разглагольствовал о его творчестве, а сам даже не знаком со свежими работами. Юрий Эдуардович уверен, что Соседов не читал его книгу "Научу писать хиты", не слушал новый виниловый альбом "Крик души" и уж точно не посещал его концерты.

Музыкант отметил, что мнение такого эксперта для него ничего не значит. "Он понятия не имеет о моей деятельности в последнее время", — заключил Юрий Лоза в беседе с порталом "Страсти".