Пассажиры парома Трабзон-Сочи сошли на берег спустя пять суток

Пассажиры парома Seabridge, который совершал первый за последние 14 лет из Турции в Россию, смогли наконец сойти с судна. Люди отправились из Трабзона в Сочи, но в российском порту сойти не смогли — пришлось возвращаться в Турцию.

Как уточняет РИА Новости, одна из пассажирок подтвердила, что в понедельник, 10 ноября, люди наконец "вышли в город, прошли паспортный контроль".

Сотрудники российского генконсульства в Трабзоне поддерживают контакты с пассажирами парома, местными властями и транспортной компанией. Перевозчик утверждает, что предоставил пассажирам авиабилеты в Сочи.

9 ноября выяснилось, что паром не впустят в порт Сочи — без соответствующего разрешения ему пришлось возвращаться в Турцию. Власти Краснодарского края назвали запуск сообщений с Трабзоном преждевременным по соображениям безопасности.

Представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр уверял, что никаких проблем с продовольствием у застрявших на пароме пассажиров нет — запасы рассчитаны на десять дней, их легко пополнить с помощью лодок, которые направят из Сочи. Однако люди жаловались, что, например, негде достать лекарства, которые потребовались во время незапланированного пребывания на пароме.