В Госдуме отвергли угрозу отключения Рунета от мировой Сети

Рунет никогда не отключали от мировой Сети из-за DdoS-атак — нет таких планов и относительно избирательной кампании, планируемой в России в 2026 году. Об этом рассказал в понедельник, 10 ноября, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Как заявил политик в комментарии NEWS.ru, каждую выборную кампанию Россия сталкивается с огромным количеством DdoS-атак, однако "ни одно такое вмешательство не потребовало изоляции российского сегмента интернета".

Боярский уточнил, что "мы боремся с такого рода вмешательствами при их заходе через трансграничные переходы" и "сценарий, при котором у нас все "ляжет", практически исключен".

Что касается публикаций ряда СМИ о возможности изоляции Рунета, депутат напомнил, что Роскомнадзор давно наделен полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае угрозы нарушения информационной безопасности. Однако реальной необходимости в этом до сих пор не возникало.

Месяцем ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщили, что информация о якобы планирующемся отключении интернета на всей территории России, которую распространяют в Сети, не соответствует действительности. Никаких планов по ограничению интернета в России нет, подчеркивало ведомство.

При этом еще в мае операторы сотовой связи и интернета, а также некоторые кредитно-финансовые организации и транспортные компании предупреждали россиян о возможных проблемах с оказанием услуг. Они пояснили, что это связано с ограничением работы мобильного интернета.