В Москве по горячим следам задержали пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы. Все подробности

Видео с камеры наблюдения на станции "Таганская": на платформе - пассажиры, меньше, чем через минуту, поезд должен прибыть. Людей достаточно много - воскресенье. Всего в метре от края платформы - девочка в белом пальто. Разговаривает по телефону. Периодически поглядывает в сторону тоннеля. Кто-то из толпы толкает ее в спину - и девочка падает прямо на рельсы. К счастью, другие пассажиры успевают ее поднять.

Позже следователи выяснили, что девочку столкнула незнакомая ей пожилая женщина. Сделала это намеренно. Уже на допросе поступок объяснила тем, что не понравилось поведение ребенка. Слишком громко говорила и смеялась, что и раздражало пассажирку. Из материалов дела следует: 26 лет работала учителем, в столицу приехала из Краснодара.

Черемушкинский суд арестовал женщину. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. Предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело.

Трагедии удалось избежать только чудом. Несмотря на то, что люди вытащили ребенка на платформу, многие их действия были неверными. Например, нельзя было так поднимать девочку над контактным рельсом. Она могла задеть его ногой и от удара током погибнуть. В правилах безопасности метрополитена порядок действий таков: быстро скинуть с себя рюкзак и куртку с капюшоном, бросить вещи в желоб между рельсами и лечь туда же, прижав голову к груди. Ну, а тем, кто увидел человека на путях, советуют незамедлительно сообщить об этом дежурному по станции и не пытаться самостоятельно вытаскивать пострадавшего.

Сейчас девочка дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.