Мишустин обсудил с заместителями реабилитационную индустрию и агропромышленный комплекс

Современные технологии должны быть доступны для помощи людям с ограничениями по здоровью. Об этом на оперативном совещании с заместителями заявил глава кабмина Михаил Мишустин, который утвердил стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года.
Уже сейчас во всех регионах работают около тысячи предприятий по производству соответствующей продукции. Это отечественные цифровые слуховые аппараты, кресла-коляски с ручным и электроприводом, бионические протезы. К 2030 году их доля на рынке должна увеличиться до 64%.
Обсудили также обеспечение детей, которые страдают редкими заболеваниями, специализированным питанием. Правительство расширило перечень лечебных продуктов, которые необходимо при терапии в том числе муковисцидоза и нарушения обмена кислот. Их выдают бесплатно по рецепту врача. агропромышленный
Еще один важный вопрос - внедрение инновационных решений в агропромышленном комплексе.
"Со следующего года у сельхозпроизводителей появится возможность получать дополнительную поддержку на комплексные научно-технические проекты. Более 40 из них были выбраны для реализации в рамках соответствующей федеральной программы. Планируется ежегодно проводить такие отборы по 15 наиболее важным направлениям. Среди них – выведение новых сортов и гибридов для растениеводства, включая виноград, плодовые и ягодные культуры. Или селекционные исследования в мясном скотоводстве и птицеводстве. А также – разработка подходов, которые могут понадобиться для их выращивания. Предусмотрено возмещение до половины затрат заказчиков таких комплексных научных решений", - сказал Мишустин.