Мишустин обсудил с заместителями реабилитационную индустрию и агропромышленный комплекс

Современные технологии должны быть доступны для помощи людям с ограничениями по здоровью. Об этом на оперативном совещании с заместителями заявил глава кабмина Михаил Мишустин, который утвердил стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года.

Уже сейчас во всех регионах работают около тысячи предприятий по производству соответствующей продукции. Это отечественные цифровые слуховые аппараты, кресла-коляски с ручным и электроприводом, бионические протезы. К 2030 году их доля на рынке должна увеличиться до 64%.

Обсудили также обеспечение детей, которые страдают редкими заболеваниями, специализированным питанием. Правительство расширило перечень лечебных продуктов, которые необходимо при терапии в том числе муковисцидоза и нарушения обмена кислот. Их выдают бесплатно по рецепту врача. агропромышленный

Еще один важный вопрос - внедрение инновационных решений в агропромышленном комплексе.