На Украине разгорается громкий коррупционный скандал. Чем он грозит Зеленскому?

На Украине разгорается громкий коррупционный скандал. Один из главных фигурантов - правая рука Зеленского, совладелец фирмы "95 квартал" Тимур Миндич, которого еще называют кошельком главаря режима. Что примечательно, бизнесмен бежал из страны буквально за несколько часов до визита следователей. Далее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало аудиозаписи, на которых Миндич общается с подельниками, а также провело обыски в его квартире и у других подозреваемых. Что удалось обнаружить и чем это грозит Зеленскому, рассказывает в своем репортаже Лилия Акиньшина.