В Сеть слили кадры со свадьбы дочери Андрея Кончаловского: не было ни белого платья, ни фаты

Дочь Андрея Кончаловского Елена вышла замуж. Супругом наследницы знаменитого режиссера стал оператор Олег Кольский.

Кончаловская уже поделилась свадебными фотографиями на своей странице в соцсети. Церемония прошла в Грибоедовском загсе в кругу семьи и близких друзей.

Примечательно, что невеста решила обойтись без белоснежного платья и отказалась от фаты. Елена появилась во Дворце бракосочетаний №1 в удлиненном жакете молочного цвета и брюках в тон. Волосы она предпочла оставить распущенными, а дополнил образ лишь букет. Жених выбрал для торжественной церемонии классический черный костюм.

После регистрации молодожены и гости отправились в ресторан, где отметили событие в уютной атмосфере.

Напомним, что Елена родилась в четвертом браке Кончаловского, ее мама — телеведущая Ирина Мартынова. У нее есть родная сестра Наталья. Родители Елены развелись, прожив вместе семь лет.

Кончаловская окончила ГИТИС по специальности "театроведение", она занимается организацией культурных мероприятий и активно ведет блог, где пишет о книгах, кино и психологии.

Отметим, что после расставания с четвертой женой режиссер вновь женился. Его пятой супругой стала Юлия Высоцкая, с которой он счастлив по сей день. Пара воспитывает двух общих детей – дочь Марию и сына Петра.