Минцифры назвало способ разблокировать мобильный интернет по возвращении из-за границы

В России усилены меры безопасности для борьбы с украинскими беспилотниками — по этой причине введен особый механизм в отношении sim-карт, ввезенных в нашу страну из-за рубежа. Об этом рассказали в понедельник, 10 ноября, в Министерстве цифрового развития.

Как отметило ведомство, при попадании sim-карты на территорию России из-за рубежа потребуется подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и SMS на этой "симке" будут временно блокироваться.

Восстановить доступ ко всем услугам можно в любой момент, пройдя авторизацию с помощью капчи по ссылке — ее пришлет оператор сотовой связи.

Кроме того, предусмотрена возможность позвонить в кол-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, цитирует сообщение Минцифры РИА Новости.

Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заверил, что под действие нового механизма не подпадут sim-карты в шлагбаумах и системах отопления. Говоря о временной блокировке "симок" по возвращении в Россию из-за границы, политик подчеркнул, что "процедуры непривычные, но таковы требования сегодняшнего дня".

Тем временем операторы связи в России получили право блокировать sim-карты, если установлено, что на одного человека оформлено более 20 номеров. Кроме того, с 1 сентября запрещено делиться SIM-картами с третьими лицами, в том числе с друзьями и коллегами. Это нововведение поможет усилить безопасность граждан в цифровой среде.