Москвичам рассказали, когда ждать "настоящий снежок"

Уже в конце второй декады ноября в столичном регионе может покружить настоящий снежок. Об этом рассказала в понедельник, 10 ноября, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в субботу, 14 ноября, в столице в ночные часы ожидается похолодание до одного градуса ниже нуля. При этом не исключены смешанные осадки в виде снега с дождем. Следует ожидать и дальнейшего понижения температуры, цитирует Позднякову АГН "Москва".

Однако пока в Москве и Подмосковье необычно тепло для первой декады ноября. Среднесуточная температура на этой неделе все еще остается положительной.

Татьяна Позднякова отмечала, что минувшая суббота в Москве стала самой теплой для 8 ноября за последние 80 лет. На базовой метеостанции ВДНХ в этот день зафиксировали температуру 10,8 градуса выше нуля.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.