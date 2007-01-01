Недолго музыка играла: Саркози побыл в тюрьме менее трех недель

О заслуженном наказании и чудесном избавлении... Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Старинная присказка с точностью до наоборот – это история бывшего президента Франции Николя Саркози. Не успев загреметь на нары, Саркози меньше чем через три недели вышел на свободу.

Суд удовлетворил ходатайство о его освобождении. В конце сентября бывшего президента приговорили к пяти годам заключения за сговор по делу о финансировании Ливией его президентской кампании. Суд признал Саркози виновным в том, что его соратники с его одобрения получали деньги от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Николя Саркози отправили в тюрьму без возможности обжалования решения в связи с "исключительной тяжестью" преступлений. Бывший президент из застенка делился своими горестями, насколько тяжёлым стало для него это испытание. Не скрывал и деталей тюремного быта. К казенной пище не притрагивался: враги отравить могли. Питался исключительно йогуртами.

Во Франции немало тех, кто назвал этот судебный процесс фарсом, но есть и те, кто искренне сочувствовал мздоимцу и коррупционеру Саркози. Он помещен под судебный надзор, выезд из страны запрещён, нельзя общаться с фигурантами дела, министром юстиции... А как же 50 миллионов долларов, которые полковник Муаммар Каддафи передал ему в 2007 году?

Муммару Каддафи Саркози и его команда обещали снятие международных санкций. Но 2011-м после массовых волнений в Ливийской Джамахирии Франция выступила за военное вмешательство НАТО, активно участвовала в интервенции. Полковник Каддафи был показательно убит. Его кортеж поразила французская ракета. Саркози по-прежнему считает себя невиновным.

По крайней мере, Саркози останется в истории как первый глава страны Евросоюза, получивший тюремный срок. Французское правосудие, скорее всего, одумается и судимость снимут. Если у правосудия девиз: в действительности всё не так, как на самом деле.