Россиян не оказалось среди погибших при взрыве в Нью-Дели

Граждан России нет среди пострадавших и погибших в результате взрыва автомобиля в туристическом районе Старого Дели. Об этом рассказали в российском посольстве в Индии в понедельник, 20 ноября.

В дипломатической миссии рассказали, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с индийскими оперативными службами в связи с произошедшим, сообщает ТАСС.

По последним данным, жертвами взрыва стали 13 человек, еще 24 человека ранены. Власти Нью-Дели ввели в городе режим повышенной готовности.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и обсудил ситуацию с главой Министерства внутренних дел и руководством других компетентных ведомств.

Причина взрыва автомобиля, из-за которого вспыхнул пожар, устанавливается. Пока неясно, может ли идти речь о террористическом акте.