Глава Краснодарского края объяснил отказ принять в Сочи паром из Трабзона

Инфраструктура Сочи пока еще не готова к приему грузопассажирских судов. Об этом рассказал в понедельник, 10 ноября, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что по ситуации с паромом Seabridge, следовавшим из турецкого Трабзона в Сочи, соответствующее обращение направлено главе Росморречфлота Андрею Тарасенко. В нем говорится, что недостаток мобильных инспекционно-досмотровых комплексов формирует риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Кроме того, маршрут следования парома от морского порта проходит через исторический центр Сочи, в котором гуляет много туристов и жителей, а также через густонаселенные районы. Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта, подытожил Кондратьев в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажиры парома Seabridge, который совершал первый за последние 14 лет из Турции в Россию, смогли наконец сойти с судна спустя пять суток ожидания. Паром не впустили в порт Сочи — предположительно, из соображений безопасности.

При этом турецкий перевозчик утверждал, что все необходимые для согласования рейса процедуры были пройдены. Однако в администрации Краснодарского края заявили про необходимость разрешения на заход в порты для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502 — это разрешение паром из Трабзона не получил.

Тем временем заработал аэропорт Краснодара — воздушная гавань вновь принимает и отправляет рейсы после более чем трехлетнего перерыва, вводившегося из соображений безопасности. Наряду с этим возобновлена работа аэропортов в Геленджике и Элисте.