Вскрылись новые данные о Сергее Усольцеве, и они вызывают серьезные вопросы

Полтора месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги 28 сентября ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Семья пропала бесследно. Все больше экспертов склоняются к тому, что супруги, инсценировав исчезновение, просто сбежали.

Однако физиогномист Ольга Дружкова, проанализировала фото и видео Усольцевых и выдала новые данные о Сергее и Ирине. По словам эксперта, эти люди неспособны на обман.

"Посмотрите на нос мужчины, он уходит в правую сторону. А это показатель того, что ему проще сказать правду, чем запоминать обман. То же самое и у нее. Для них внутренне изворачиваться и врать было бы настолько тяжело, что они бы никогда на это не решились. У них очень высокий порог честности", — уверяет специалист.

Между тем, супруги склонны к авантюрам. На это указывает нижняя зона лица. "Это как раз показатель людей, для которых важно жить на грани азарта", — подметила Дружкова в беседе с "АиФ".

Эксперт считает, что Усольцевы не стали бы придумывать сложную схему с побегом еще и потому, что им важно всегда находиться на виду, хвастаться достижениями.

"Признание для них является одним из самых важных принципов жизни. Бросить какую-то незавершенную сделку, подставить компаньонов и сбежать они бы просто не сумели", — заявил специалист.

Физиогномист раскрыла и кое-что совершенно новое о Сергее. Черты его лица говорят о том, что мужчина — манипулятор. И этот момент вызывает вопросы, ведь ранее обсуждалась версия, что семья примкнула к какой-то секте или к старообрядцам. Не мог ли Усольцев уговорить жену на такой шаг? Специалист уверяет, что Ирина готова была идти за мужем хоть в тайгу, хоть на край света.

"У женщины, немного отсутствует инстинкт самосохранения, настолько, что она пошла бы за мужем, куда угодно. И, глядя на его брови — признак человека, у которого все и всегда было под контролем, я понимаю, почему", — заключила Дружкова.