Власти Германии в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" выдали ордер на арест 7 граждан Украины. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По данным её источников, под подозрение попали трое военных из специального подразделения и четверо опытных дайверов. Насколько убедительно выглядит сегодня "украинский след" в расследовании терактов? И как эта версия уживается в сознании немецких политиков вместе с готовностью и далее поддерживать киевский режим?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"История более чем странная. Я так понимаю, что до суда эти 7 бедолаг не доживут. Слишком очевидно дело шито белыми нитками. В мире всего несколько стран, обладающих опытом подобных диверсионных актов", - отмети он.

