Виталина Цымбалюк-Романовская не смолчала после откровений Прохора Шаляпина об их романе

Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак признался, что его и Виталину Цымбалюк-Романовскую всегда связывала лишь дружба. А роман, о котором они рассказывали в одном из шоу, был полностью спродюсирован телевизионщиками. Пианистке и певцу заплатили тогда по 100 тысяч рублей.

Виталина после обнародования этой информации молчать не стала. Она подтвердила слова Прохора. Вдова Армена Джигарханяна призналась, что тогда Шаляпин лишь помог ей отвлечься от переживаний, ведь у нее был тяжелый период в жизни.

"Когда это закончилось, я не скрывала, что это было все ради пиара. У меня тогда был такой период в жизни, когда мне нужно было отвлечься. Прохор прекрасно подошел под этот период. Отношений никаких не было", — заявила Цымбалюк-Романовская в беседе с Ura.Ru.

Сейчас артисты почти не видятся. Дружба сошла на нет, хотя Прохор с теплом отозвался о пианистке. Он восхитился мужеством Виталины, которой пришлось долго ухаживать за тяжелобольным мужем.

Отметим, Цымбалюк-Романовская уже давно не участвует в ток-шоу, да и на сайтах о жизни звезд, она не частый гость. Пианистка родила дочь и наслаждается материнством.