Минфин США: Смягчение санкций против Сирии не распространяется на Россию

Соединенные Штаты смягчают рестрикции против Сирии — такое решение американская сторона объявила в понедельник, 10 ноября, по итогам встречи президента США Дональда Трампа с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа.

При этом американские власти продолжат переоценку статуса страны как государства — спонсора терроризма, а большинство товаров из списка контролируемых при отправке в Сирию по-прежнему требуют экспортной лицензии.

Вместе с тем транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии.

Особо подчеркивается, что приостановка действия "Закона Цезаря" (закон о санкциях за военные преступления против населения Сирии) не распространяется на сделки, связанные с правительствами России и Ирана, а также на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг российского или иранского происхождения, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель министерства войны США Пит Хегсет заявил, что американские власти и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время и "если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе".

Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, зачем Трамп периодически угрожает России санкциями, хотя Москва уже не боится рестрикций. По словам российского дипломата, у президента Соединенных Штатов "есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать".