Отказавшиеся от России Потап и Настя Каменских поют в американских кабаках за копейки

Дуэт Потап и Настя Каменских распался после громкого отъезда на Запад. Артисты осудили Россию и отправились в США. Но успеха в Америке они не добились. Теперь Потап и Настя выступают по отдельности, и не в концертных залах, а в барах и пабах.

Даже разделившись, супруги не могут собрать более-менее большую площадку и зарабатывать на прежнем уровне. Так, издание Ura.Ru посчитало, сколько в среднем получают артисты на своих "гастролях".

Последние выступления исполнителей хита "Чумачечая весна" были в начале осени. Каменских дала четыре концерта в США, ее супруг — пять. Послушать звезд можно было за 65 долларов. Площадки, на которых выступали Потап и Настя, не превышают 350 зрителей. Но такие крошечные залы не были заполнены, даже в день концерта можно было спокойно купить билет.

Таким образом выходит, что за свои выступления артисты получили менее миллиона рублей. И из этой суммы еще надо вычесть аренду помещения, оборудования, оплатить работу технической команды. Интересно, что в репертуаре пары все еще значатся русскоязычные хиты. А песни, которые Потап и Настя Каменских обещали написать для западного слушателя, так и не появились.

Напомним, в России гонорары Потапа и Насти были в районе 6 миллионов рублей. Но после начала спецоперации артисты выступили против решения российских властей. И даже записали несколько песен в поддержку Украины. Теперь дуэту запрещен въезд в Россию на 50 лет.