Россиян предупредили о риске сильной магнитной бури в ночь на 11 ноября

На Земле началась слабая магнитная буря, которая грозит усилиться в ближайшее время. Об этом рассказали вечером понедельника, 10 ноября, в Институте прикладной геофизики.

Ученые связали происходящее с сильнейшей вспышкой на Солнце класса Х, сообщает ТАСС.

При этом Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщает в Telegram-канале, что сильная магнитная буря может начаться в ночь на 11 ноября.

Судя по математическим моделям, на Землю обрушатся два фронта плазменного выброса, произошедшего на Солнце: первый удар солнечной плазмы ожидается вечером 11 ноября, за ним последует второй и более мощный фронт.

До того специалисты предполагали, что новый высокоскоростной выброс солнечной плазмы догонит облако от вспышки X1.79, которая произошла 9 ноября. Оба потока ожидались у Земли одновременно — примерно на стыке 11 и 12 ноября.

Магнитные бури не прекращаются с начала ноября. В Лаборатории солнечной астрономии предупреждали про "довольно пессимистичные размышления о прогнозе" на предстоящие дни.