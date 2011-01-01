Mash: онкобольному Александру Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой

75-летний Александр Буйнов вынужден избегать солнечных лучей, мыла и любых агрессивных средств. Причина в противоопухолевой терапии, которая вызывает сильные кожные реакции. Под строгим запретом оказался даже грим, разрешены только увлажняющие и солнцезащитные кремы, передает Mash.

Прославленный исполнитель долгое время борется с онкологией. Артист публично не говорит о своем диагнозе, поэтому достоверно не известно, что именно с ним происходит. Перед поклонниками певец старается сохранять бодрость духа и всегда улыбается. Его рабочий график расписан на месяцы вперед.

Отметим, что в 2011 году у артиста наступила ремиссия. Однако операции не избавили Александра Буйнова от недуга окончательно, до конца жизни ему нужно принимать специальные препараты под строгим наблюдением врачей.