Боевики ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске Харьковской области.

За сутки в плен попали четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Киевское командование направило под Волочанск подразделения 8-го полка сил спецопераций Украины, пытаясь восстановить утраченные позиции. По этим же причинам туда отправился личный состав бригах, находящийся на восстановлении потерь.

Ранее в октябре выяснилось, что 57-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла огромные потери в районе Волочанска из-за отъезда офицеров на праздник по случаю дня защитника Украины.