США больше не финансируют Украину, теперь они, напротив, получают деньги от продажи оружия для нее.

Летом США и НАТО запустили новую схему военной поддержки Украины. Страны ЕС и Канала выкупают оружие из американских запасов с наценкой в 10%. Наценка позволяет компенсировать расходы на логистику, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. К середине сентября первые поставки вооружения на сумму 500 миллионов долларов были доставлены в Киев.

"Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО", - заявил президент США Дональд Трамп (цитата по РИА Новости).

За все время администрации предыдущего президента Джо Байдена США потратили на конфликт России и Украины 350 миллиардов долларов. Страны ЕС - только 100 миллиардов долларов, хотя они расположены в непосредственной близости от конфликта, заметил Трамп.