ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31 с "Кинжалом"

Федеральная служба безопасности России сорвала провокацию спецслужб Украины и Великобритании против крупнейшей авиабазы НАТО. Киев и Лондон планировали угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", чтобы использовать его для имитации нападения на войска альянса.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, для угона истребителя сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков. Россиянам обещали выплатить 3 миллиона долларов США.

Угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" украинская спецслужба планировала направить в район крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанце. Там самолет собирались сбить средствами противовоздушной обороны. ФСБ сорвала планы по организации масштабной провокации, передает ТВЦ.