У Розы Сябитовой родился внук: она показала фото с выписки

В семье известной ведущей, свахи Розы Сябитовой пополнение. Радостной новостью она поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Ее дочь Ксения родила второго ребенка.

"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо, моим любимым детям, Ксении и Максиму за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", - объявила Сябитова.

Ксения наблюдалась в одном из столичных роддомов. Накануне, 10 ноября, она вместе с малышом уже выписалась. Встречали ее супруг, инженер Максим Шевченко, их трехлетняя дочь и сама Роза Сябитова. Кадром с выписки она любезно поделилась с многочисленными подписчиками.

В комментариях фанаты рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях молодым и свахе. Ранее Роза признавалась, что получает удовольствие от статуса бабушки. Причем она старается не лезть к молодым с советами и наставлениями.

Напомним, что дочь Сябитовой вышла замуж пять лет назад. До этого у нее был неудачный брак, который, к слову, устроила сама звезда шоу "Давай поженимся".