Прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России отрабатывает спецназ Королевской морской пехоты Великобритании. По данным Military Watch Magazine, в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру.

В учениях, которые проходили в период роста напряженности между Россией и Западным блоком, ВС Великобритании задействовали силы специального назначения из 42-го и 47-го подразделений коммандос. Они отрабатывали тайную высадку на корабли и захват вышек.

Учения проходили в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий. В Лондоне ранее признали, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. При этом, по мнению экспертов, в настоящее время конфликт вредит Киеву больше, чем Москве.