Перевели деньги мошенникам: что делать

В Центробанке рассказали россиянам, что делать, если мошенники украли деньги.

Пострадавшим следует обратиться в банк и полицию, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Кроме того, с октября 2025 года можно сделать запрос на возврат денег через мобильное приложение. Это очень удобный сервис для тех, кто лишился небольших сумм, передает РИА Новости.

"Сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение", - отметили в регуляторе.

Только треть обманутых россиян обращаются в полицию и банк по факту хищения. Процедуру взаимодействия с пострадавшими нужно упростить, уверен Уваров.

