ФСБ сорвала масштабную провокацию украинской разведки и британских спецслужб. Киев пытался завербовать экипаж истребителя МиГ-31, оснащённого гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Пообещали крупную сумму и гражданство одной из стран запада.

После недолгой переписки Сергей вышел на связь. Записи разговоров есть в распоряжении следствия. Потерпев неудачу, сотрудники украинских спецслужб решили начать работу со штурманом МиГ-31:

"На мою электронную почту поступило сообщение, в котором неизвестное лицо предложило осуществить угон военного самолета. В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в 1 миллион долларов США. Потом, в случае передачи самолета с ракетой "Ктинжал", была увеличена до трех миллионов долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран".

Вербовщик, который затем представился как Александр, старался действовать мягко и ненавязчиво, словно затягивая нашего летчика в свои сети. Присылал фотографии с пачками долларов. А в одном из сообщений было фото отдыхающего в баре Максима Кузьминова - как пример успешной жизни предателя, который в 23 году угнал российский вертолет Ми-8 и убил сослуживцев. Однако сам в феврале 24-го был найден мертвым в Испании. Его судьба всем хорошо известна. Но сотрудники украинской разведки продолжали гнуть свою линию.

После того, как наш штурман сообщил, что не обладает навыками посадки самолета, ему организовали беседу с летчиком ВСУ:

"В планах украинских спецслужб возник замысел по нейтрализации мной командира экипажа в воздухе. Их целью было усыпление командира экипажа. Они хотели, чтобы я обработал маску командира каким-то отравляющим веществом или разбил стеклянную перегородку и как-то нейтрализовал его".

Угон самолета украинские и британские спецслужбы планировали над акваторией Черного моря с дальнейшим заходом на аэродром в Одесской области через воздушное пространство Румынии в районе города Констанца, где расположена авиабаза НАТО.

Там МиГ-31 должны были сбить силы ПВО альянса - ради громкой провокации. Еще одно свидетельство этому, что именно 4 ноября Минобороны Румынии действительно поднимало в воздух истребители из-за якобы тревоги на границе. Но в итоге целью оказались сами американские F-16 - уже на территории Украины - на аэродроме "Староконстантинов" в Хмельницкой области.

Также был поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Украины под Киевом. Удар наших ВКС гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по этим объектам в ночь с 9 на 10 ноября стал ответом на очередную попытку провокации со стороны украинских спецслужб.