Эксперты "Валдая" обсуждают роль и перспективы развития стран Евразии

Роль и перспективы развития стран Евразии в эпоху глубоких геополитических преобразований обсуждают сегодня в Стамбуле. В конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в крупнейшем городе Турции, принимают участие эксперты из более чем 40 государств.

Как отметили в ходе заседания, сегодня на мировой арене, прежде всего, на евразийском континенте, появляются новые центры силы, которые хотят взаимодействовать в здоровой конкурентной среде, без диктата глобальных держав. И одна из главных целей конференции - обсудить различные аспекты сотрудничества в условиях нового миропорядка.

"Мы уже живем в новом полицентричном мире, то есть вот то, о чем говорил Валдайский клуб много раз, о том, что мир осыпается, что мы все перемещаемся в новый мир - это случилось. Мы уже в этом новом мире и в каком-то смысле нам надо научиться понимать, как жить и как действовать в этом мире, как нам организовывать взаимодействие между нами всеми. Как будет происходить там транспортное сообщение в будущем мире, как будут взаимодействовать те или иные центры силы, как будут действовать международные организации и существовавшие прежде и возникшие сравнительно недавно, например, БРИКС", - отметил председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.