Собянин рассказал об изучении искусственного интеллекта в столичных школах

Сервис распознавания голоса для ведения медицинской документации, программа, прогнозирующая уровень пыльцы в воздухе, а также модуль для анализа МРТ-снимков. Эти и другие проекты разрабатывают московские школьники с использованием искусственного интеллекта.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, интерес к нейросетям среди учащихся образовательных учреждений постоянно растёт. Об этом свидетельствует увеличение числа участников открытой городской научно-практической конференции "Инженеры будущего".

В этом году в секции, посвящённой большим данным и машинному обучению, было представлено свыше 250 работ. Что почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Занятия в предпрофессиональных IT-классах помогают школьникам с ранней профориентацией.