На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за снега с дождем

Снег с дождём, порывы ветра до 30 метров в секунду, на дорогах гололёд. На Камчатку обрушился мощный циклон. Основной удар стихии пришёлся на юг полуострова.

В Петропавловске-Камчатском повалены десятки деревьев, на дорогах образовались многокилометровые заторы. Задействована вся снегоуборочная техника, однако быстро расчисть улицы не удаётся. Из-за обрыва линий электропередачи жители нескольких районов города остались без света. Школьников перевели на дистанционное обучение, отменены местные авиарейсы.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, в горах - лавинная опасность. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.