В Москве вручили премии "Гордость нации"

Награды тем, кто внес особый вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. В Москве в шестой раз вручили премии "Гордость нации".

Приветствие участникам торжественной церемонии направил Владимир Путин. Президент отметил, что конкурс расширил свою географию: впервые отборочные этапы прошли в каждом федеральном округе. Лауреатов выбирали в семи номинациях, в том числе за сохранение родных языков и лучшие практики в сфере национальных отношений.

В этом году появилась специальная категория. В ее рамках чествуют ветеранов Великой Отечественной и СВО, волонтеров, врачей и военных корреспондентов. Среди других финалистов - педагоги, работники культуры, лингвисты, общественные деятели.