Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 8-летней Раисы Сорудейкиной из Мордовии

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 8-летней Раисе Сорудейкиной из республики Мордовия. Девочка родилась с гигантским тёмным пятном на правой руке - мальформацией верхней конечности. Это тяжёлая патология сосудов. Если ничего не предпринимать, она приведёт к тромбозам, трофическим язвам и даже к жизнеугрожающим кровотечениям. На протяжении нескольких лет вердикт врачей был неумолим: врождённая аномалия сосудов не лечится. Но недавно появилась надежда: столичные сосудистые хирурги смогут убрать опасный дефект с помощью лазерных операций. Лечение долгое и стоит более двух миллионов рублей. У семьи из маленького посёлка таких денег нет. Родители просят о помощи.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Раи. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Курс лазерной хирургии требуется как можно скорее.

Маленькая Рая удивляется столичным детским площадкам. В её небольшом поселке в далекой Мордовии таких нет. Но играть с другими детьми девочка боится. Из-за косых взглядов, обидных слов и бесконечных вопросов. Они преследуют её с рождения. Стоит людям увидеть её правую руку, начинается сущий кошмар.

"Многие меня спрашивают - что это такое? Мне в садике как-то раз говорили - у тебя ожог или ты фломастером нарисовала?" – говорит Раиса.

Рая старается забыть про такие ситуации, чтобы опять не заплакать. От обиды и бессилия. И постоянно пытается спрятать свою руку.

"В песочек она играла. К ней подошла девочка, они стали как-то общаться. Ну что, ей было - года три. Может, четыре. И подбежала мама этой девочки и говорит: "Ты что? Не подходи к ней! Она заразная!" – рассказала Мария Сорудейкина, мама Раисы.

Какая зараза - думал ребенок. А мама тихо плакала, не в силах изменить ситуацию. Девочка долгожданная. Счастливые родители ждали двойню. Не подозревая, какие им предстоят испытания. Из двоих родилась только Раиса.

"Беременность протекала тяжело. Раиса появилась на свет в срок, все было хорошо. Но когда она родилась, у неё на руке я заметила, что рука у неё ненормального цвета. Какая-то бордовая, сиреневая. Что-такое страшное. Я сначала испугалась. "Что с ребенком?" - кричу. "Что с ребенком?" – вспоминает Мария Сорудейкина.

Диагноз был страшным - мальформация правой верхней конечности. То есть врожденная аномалия сосудов. Артерии и вены соединяются напрямую, без промежуточной сети мелких капилляров. Такая жуткая патология в будущем может угрожать и здоровью девочки.

Врачи в один голос говорили: крепитесь, это не лечится. Нужно научиться с этим жить. И контролировать, чтобы не допустить ухудшений. Рая, пока была маленькой, не принимала близко к сердцу повышенное внимание и ужас в глазах у посторонних. Повзрослев, практически перестала общаться с людьми. Друзей у девочки совсем немного.

Мама очень переживает за эмоциональное состояние ребенка. И сама патология тоже очень опасна. Заболевание будет прогрессировать. Могут появиться тромбозы и трофические язвы. Высок риск кровотечений, а это уже угроза для жизни ребенка. Но надежда есть. Девочку можно вылечить с помощью лазерной хирургии.

"Плачет - слезы текут. Мама, я верила! Я точно знала, что когда-нибудь изобретут такое, что можно будет что-то сделать! Мне сделают, мам. Мне ведь сделают?" – говорит мама Раисы.

Мама сама роняет слезы украдкой. Её хрупкой девочке необходим длительный курс лечения с ежемесячными операциями. Их стоимость для семьи непосильна. Более двух миллионов рублей.

"Я хотела бы попросить людей не остаться в стороне от чужой проблемы и решить как-то нашу беду... И поверить Раюше в то, что добрые люди есть", - сказала Мария Сорудейкина.

Девочка верит, ждёт. И поёт - тихо-тихо, для папы, который сейчас очень далеко. Её песня - про друзей и очень добрых людей. Которые обязательно помогут ей перестать жить в тени, и перестать бояться за своё здоровье.

Ещё раз напомним - Раиса очень ждёт вашей помощи. Курс лазерной хирургии нельзя откладывать. Чтобы патология сосудов не прогрессировала, лечение необходимо начать как можно скорее.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Раисы Сорудейкиной, программа 2405