Покинувшая Россию Алла Пугачева снялась для нового шоу

Алла Пугачева появилась в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ. Авторы программы застали Примадонну во время прогулки по Лимассолу. Напомним, что на Кипр прославленная артистка перебралась из Израиля, который покинула вскоре после того, как там обострился конфликт с Палестиной. Тогда Пугачевой, ее молодому мужу и их детям даже пришлось спасаться в бомбоубежище.

А на Кипре у Примадонны есть элитное жилье. К тому же семейство обладает местными паспортами. Однако лето артистка все равно провела в Латвии. В Юрмале у певицы есть любимая вилла, которую она снимает каждый год на несколько недель. Говорят, местный климат благотворно влияет на состояние Пугачевой, у которой целый букет хронических заболеваний.

Когда лето закончилось, Примадонна вернулась на Кипр. Вот там ее и застали журналисты. Они сняли артистку, которая обратилась с наставлением для молодого поколения. "Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в то направление, которое вы хотите, и все", - призвала Алла.

К слову, не исключено, что Пугачева и ее семейство вскоре снова переедет. Недавно появилась информация, будто легендарная певица купила недвижимость в Болгарии. По слухам, дом расположен в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там виллы для богачей, а концепция предполагает собой изоляцию, частный доступ, камеры повсюду, полный и постоянный контроль.